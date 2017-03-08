Вместо штрафа цветы: гаишники Ташкента поздравляют автоледи с 8 марта

В Ташкенте стартовала традиционная акция от столичного Управления безопасности дорожного движения, в ходе которой инспекторы дарят проезжающим дамам цветы, сообщает Sputnik Узбекистан.

Эта акция проводится уже на протяжении нескольких лет и по традиции вызывает кучу положительных эмоций как у самих виновниц торежства, так и у пользователей в социальных сетях. Сейчас инспекторы раздают цветы в центре города, в районе метро Хамида Олимджана, проспекта Мустакиллик, а также в других районах столицы.

«Мне уже успели вручить, так классно, думала нарушила, а мне цветы подарили и попросили не нарушать», – поделилась одна из пользовательниц. «Наши милиционеры самые романтичные, браво!!!)», – пишет другая. «Молодцы реально, и хоть их и ругают, но они выполняют очень важную работу», – замечает еще одна.

Однако, как сообщает издание, были и такие, кто решил, что, хотя бы в праздник, можно будет нарушать правила дорожного движения без серьезных последствий для себя. «Только в фб вижу их фото что они дарят цветы, вчера остановили я думала, что поздравят, а нееет права отобрали», – возмущается пользовательница.

Впрочем, некоторых нерадивых автоледи в честь праздника все-таки отпускали с просьбой больше не нарушать. Поддержали этот праздничный настрой и некоторые ташкентские автомойки, решившие обслуживать девушек бесплатно. «Сегодня прям почувствовала праздник!!! Заехала на мойку (Боткина). Помыли ребята мою машинку! а когда хотела рассчитаться, дарят мне букетик цветов и мойка в подарок! Ребята спасибо!!!», – рассказала одна из жительниц узбекской столицы.