В Алматы и Бишкеке прошли марши за права женщин

В городе Алматы активистки инициативной феминистской группы провели мирный марш за права женщин. Марш инициативной группы KazFem собрал несколько десятков человек и прошел сегодня днем на аллее Жибек Жолы, именуемой среди местных жителей алматинским Арбатом. Участницы марша развернули транспарант с надписью «Свобода, сестринство, феминизм!» и прошли по улице с лозунгами: «Цветы – клумбам, права – женщинам», «Не тебе рожать, не тебе решать», «Стирай гендерные стереотипы», «Мое тело – мое дело».

По сообщению новостного сайта Tengrinews, марш феминисток длился около 10 минут и прошел без происшествий и задержаний. Днем ранее на пешеходном мосту на одной из главных улиц Алматы был замечен похожий транспарант, но с надписью «Цветы – клумбам, феминизм – женщинам».

Активистка движения KazFem Вероника Фонова, слова которой сегодня приводит сайт Tengrinews, так объянила суть этой акции: «8 марта и мы планируем отметить эту дату в соответствии с ее историческим значением. Мы хотим возродить традицию, собственно говоря, из-за которой появился праздник, это День борьбы женщин за равные права, против дискриминации на работе и на улице. Сейчас многие говорят, что этот праздник стал праздником женственности из-за того, что женщины всего уже добились и уже не за что бороться. Мы с помощью нашей акции хотим рассказать о том, чего именно не хватает современным женщинам. До сих пор остается разрыв в зарплатах до 31 процента. В составе правительства далеко не 50 процентов женщин. До сих пор существует угроза изнасилования».

По информации на странице KazFem в Facebook’e, эта инициативная группа была образована летом 2015 года как платформа изучения и развития феминистской теории в онлайн и оффлайн пространстве.

Вместе с тем, представители ряда организаций, защищающих права женщин, гражданские активисты и феминистки провели сегодня в Бишкеке мирный марш за права женщин и равные возможности. Они прошлись от кинотеатра «Россия» до памятника видного общественного деятеля советского Кыргызстана Уркуи Салиевой. Активисты считают, что права женщин в республике слабо защищены и призывают остановить дискриминацию в отношении них, сообщает Кыргызкая редакция Азаттыка.

3 марта в Бишкеке при поддержке ООН прошел форум для продвижения прав женщин и гендерного равенства через консолидацию совместных усилий и создание диалоговых площадок. Согласно докладу международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, женщины по всему миру подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату. Для достижения равенства с мужчинами в работе и зарплате женщинам потребуется 170 лет.