Обнародовано видео с изображением сына убитого Ким Чен Нама

Правозащитная группа Чоллима (Cheollima Civil Defense) распространила видео, на котором мужчина, утверждающий, что является сыном Ким Чен Нама, убитого в Малайзии брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает, что скрывается вместе со своей матерью и сестрой. Правительства Нидерландов, Китая и США, а также четвертая неназванная страна, предоставили срочную гуманитарную помощь для защиты семьи.



Как сообщает Reuters, сотрудник национальной разведывательной службы Южной Кореи сказал, что человек на видео – Ким Хан Соль, 21-летний сын Ким Чен Нама, который был убит в международном аэропорту Куала-Лумпур 13 февраля с использованием супертоксичного яда, который подействовал в течение 20 минут.

Представитель разведки отказался сообщить что-либо еще за исключением того, что на видео Ким Хан Соль. Во время 40-секундного видео, обнародовнного сегодня, мужчина сообщает, что его отец был убит несколько дней назад. «Я в настоящее время с моей матерью и моей сестрой ...», – говорит он, не раскрывая своего местоположения.

Reuters сообщает, что не может самостоятельно проверить видео. Однако считает, что человек очень напоминает Ким Хан Сола. Он является сыном второй жены Ким Чен Ира, которая жила на китайской территории Макао под защитой Пекина после того, как отправилась в изгнание из Северной Кореи. Сотрудники южнокорейской разведки считают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын издал постоянно действующий приказ о ликвидации своего старшего сводного брата.

В заявлении, опубликованном на сайте Cheollima Civil Defense, говорится, что организация ответила на просьбу членов семьи Ким Чен Нама о срочной экстракции и защите. Она поблагодарила посла Нидерландов в Северной и Южной Корее Лоди Эмбрехтса за его «своевременный и решительный ответ» на просьбу группы о помощи.