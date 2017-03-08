В Кабуле совершено нападение на госпиталь, есть убитые и раненые

Не менее трех человек погибли и еще около шестидесяти получили ранения в результате нападения на госпиталь в Кабуле, передает информационное агентство Reuters. Телеканал Al Jazeera, в свою очередь, сообщает о пятнадцати погибших.

В министерстве обороны Афганистана заявили, что убит один из нападавших, двое – задержаны.

Нападение произошло в среду утром. Сначала на территории госпиталя Сардара Мухамамад Довудхана прогремел взрыв, а затем в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по пациентам и работникам.

Афганские СМИ сообщают, что ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».