В Бишкеке задержаны сотрудники спецслужб, у которых изъяли 7,5 кг героина
В Бишкеке 7 марта задержаны бывшие и действующие сотрудники Государственного комитета национальной безопасности, которые подозреваются в причастности к незаконному обороту наркотических средств.
Как сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») в пресс-службе ГКНБ, у задержанных изъято около 7,5 кг героина.
Расследование уголовного дела передано в Главное следственное управление МВД КР.
Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.
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