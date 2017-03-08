В Бишкеке задержаны сотрудники спецслужб, у которых изъяли 7,5 кг героина

В Бишкеке 7 марта задержаны бывшие и действующие сотрудники Государственного комитета национальной безопасности, которые подозреваются в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

Как сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») в пресс-службе ГКНБ, у задержанных изъято около 7,5 кг героина.

Расследование уголовного дела передано в Главное следственное управление МВД КР.

Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.