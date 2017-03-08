Памятник Исламу Каримову открыт в Туркменабате

Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыт в Туркменабате. В церемонии приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, имя Ислама Каримова также присвоено одной из улиц административного центра Лебапского велаята (граничит с Бухарской областью Узбекистана).

Выступая перед собравшимися, президент Туркменистана подчеркнул большую роль Ислама Каримова в развитии отношений между двумя странами, всегда опиравшихся на исконные узы дружбы и братства народов.

«Лучший памятник первому Президенту Республики Узбекистан – это достойное продолжение его дела», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов, выразив убежденность, что высокий уровень взаимопонимания, общие исторические корни будут и впредь служить прочным фундаментом конструктивного межгосударственного взаимодействия.

Лидеры Узбекистана и Туркменистана возложили венки к памятнику Исламу Каримову.