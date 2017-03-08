Назарбаев в канун 8 Марта в Астане раздавал советы, как понравиться женщинам

В Астане прошла встреча президента Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности Казахстана «Көктем шуағы», приуроченная к Международному женскому дню – 8 Марта, сообщается на сайте президента.

На встрече президент выделил ряд мер, направленных на усиление гендерной политики в Казахстане, первым из которых является укрепление института семьи.

В ходе встречи Назарбаев дал советы о том, как понравиться женщинам.

Говоря о журналистке из Мангистауской области Венере Мирлан кызы, Назарбаев заметил: «Красавица какая!». И уже обращаясь ко всем присутствующим сказал: «Если хочешь понравиться женщине, если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори – красивая. Если ни то, ни другое не подходит, скажи: «Как ты похудела!». Правильно? Вот я их все время учу, не умеют обращаться», – под общий смех закончил реплику Назарбаев, пишет tengrinews.kz.