Сирийский беженец, которого в Facebook приняли за «брюссельского террориста», проиграл соцсети в суде

Сирийский беженец Анас Модамани проиграл суд социальной сети Facebook. Земельный суд Вюрцбурга во вторник, 7 марта, постановил, что Facebook не должен самостоятельно искать фейковые новости о Модамани и удалять их, «очищая» таким образом его репутацию.

Двадцатилетний Модамани стал известен в Германии после публикации селфи с Ангелой Меркель. Канцлер приезжала в лагерь для мигрантов в немецком Швангау, где в тот момент находился и беженец из Сирии.

Модамани опубликовал селфи в фейсбуке и на некоторое время о нем забыл. Но, к несчастью для него, через несколько месяцев фото «всплыло» в ином контексте. Юноша оказался очень похож на одного из «брюссельских террористов», которые устроили взрывы в аэропорту и метро бельгийской столицы. После этого соцсети заполнили тысячи фейков, в которых использовалось фото Анаса. Их авторы утверждали, что Меркель фотографировалась с преступником и по сути обвиняли Анаса в преступлении, которого он не совершал.

Историю о снимке подхватили не только соцсети, но и многие «официальные» медиа, в том числе российские телеканалы. Жизнь молодого сирийца стала настоящим адом. Он начал получать угрозы, его оскорбляли и предлагали убираться прочь из страны, а его репутация оказалась навеки испорчена.

«Они перевернули мою жизнь. Сказали, что мне надо убираться из Германии. Я уже практически не могу один на улицу выйти», – жаловался Модамани.

Помимо теракта в Брюсселе ему также начали приписывать участие в терактах в Берлине и других немецких городах.

Когда истерия вокруг снимка с Меркель стала всерьез мешать жизни Анаса, он не выдержал и подал на Facebook в суд, требуя, чтобы админы раз и навсегда удалили все фейковые фото с его лицом.

«Я бы очень хотел, чтобы никто не использовал мои фотографии», – объяснил иск сириец.

«Мы хотим, чтобы Facebook удалил весь подобный контент. И чтобы он делал это в ответ на каждую связанную с ним жалобу, – подчеркивал юрист, который представлял интересы юноши. – Сейчас они только лицемерно извиняются и предлагают блокировать спорные посты для жителей Германии. Но из любой другой страны они по-прежнему будут видны».

Администрация Facebook в суде заявила, что требование беженца просто невозможно исполнить технически. «Ежедневно публикуются миллиарды сообщений. Чтобы проверить каждое из них, нужна чудо-машина. Ее не существует», – заявил в ходе слушаний юрист, представляющий компанию.

Суд встал на сторону Facebook. В принятом решении отмечается, что компания не обязана целенаправленно искать и удалять противозаконные материалы, а соцсеть не несет ответственности за распространение клеветы третьими лицами. Таким образом сирийцу придется самостоятельно выявлять фейки о себе и писать жалобы администраторам Facebook с просьбой их удалить.