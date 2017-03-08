Сирийский беженец, которого в Facebook приняли за «брюссельского террориста», проиграл соцсети в суде
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Сирийский беженец Анас Модамани проиграл суд социальной сети Facebook. Земельный суд Вюрцбурга во вторник, 7 марта, постановил, что Facebook не должен самостоятельно искать фейковые новости о Модамани и удалять их, «очищая» таким образом его репутацию.
Двадцатилетний Модамани стал известен в Германии после публикации селфи с Ангелой Меркель. Канцлер приезжала в лагерь для мигрантов в немецком Швангау, где в тот момент находился и беженец из Сирии.
Модамани опубликовал селфи в фейсбуке и на некоторое время о нем забыл. Но, к несчастью для него, через несколько месяцев фото «всплыло» в ином контексте. Юноша оказался очень похож на одного из «брюссельских террористов», которые устроили взрывы в аэропорту и метро бельгийской столицы. После этого соцсети заполнили тысячи фейков, в которых использовалось фото Анаса. Их авторы утверждали, что Меркель фотографировалась с преступником и по сути обвиняли Анаса в преступлении, которого он не совершал.
Историю о снимке подхватили не только соцсети, но и многие «официальные» медиа, в том числе российские телеканалы. Жизнь молодого сирийца стала настоящим адом. Он начал получать угрозы, его оскорбляли и предлагали убираться прочь из страны, а его репутация оказалась навеки испорчена.
«Они перевернули мою жизнь. Сказали, что мне надо убираться из Германии. Я уже практически не могу один на улицу выйти», – жаловался Модамани.
Помимо теракта в Брюсселе ему также начали приписывать участие в терактах в Берлине и других немецких городах.
Когда истерия вокруг снимка с Меркель стала всерьез мешать жизни Анаса, он не выдержал и подал на Facebook в суд, требуя, чтобы админы раз и навсегда удалили все фейковые фото с его лицом.
«Я бы очень хотел, чтобы никто не использовал мои фотографии», – объяснил иск сириец.
«Мы хотим, чтобы Facebook удалил весь подобный контент. И чтобы он делал это в ответ на каждую связанную с ним жалобу, – подчеркивал юрист, который представлял интересы юноши. – Сейчас они только лицемерно извиняются и предлагают блокировать спорные посты для жителей Германии. Но из любой другой страны они по-прежнему будут видны».
Администрация Facebook в суде заявила, что требование беженца просто невозможно исполнить технически. «Ежедневно публикуются миллиарды сообщений. Чтобы проверить каждое из них, нужна чудо-машина. Ее не существует», – заявил в ходе слушаний юрист, представляющий компанию.
Суд встал на сторону Facebook. В принятом решении отмечается, что компания не обязана целенаправленно искать и удалять противозаконные материалы, а соцсеть не несет ответственности за распространение клеветы третьими лицами. Таким образом сирийцу придется самостоятельно выявлять фейки о себе и писать жалобы администраторам Facebook с просьбой их удалить.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое