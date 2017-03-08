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WikiLeaks опубликовал часть крупнейшей утечки документов ЦРУ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ, которую основатель WikiLeaks Джулиан Ассанжа назвал крупнейшей утечкой внутренних документов разведывательного управления. Пресс-конференция Ассанжа по поводу публикации документов, которую он проводил в Фейсбуке и приложении Periscope, была сорвана неизвестными хакерами. Тем не менее документы были опубликованы на сайте WikiLeaks.

Публикация содержит 8 тысяч 700 документов и файлов из внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. В ней говорится о том, территории ФРГ в консульстве США во Франкфурте-на-Майне находится секретный хакерский центр ЦРУ. По данным WikiLeaks, его сотрудники работают там под дипломатическими прикрытием и имеют возможность свободно передвигаться по территории Евросоюза. Консульство США во Франкфурте-на-Майне является базой ЦРУ для организации кибератак на государства Европы, Ближнего Востока и Африки, говорится в пресс-релизе.

WikiLeaks утверждает, что ЦРУ умеет перехватывать сообщения мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal до стадии шифрования. По данным WikiLeaks, ЦРУ научилось получать информацию с камер и микрофонов смартфонов, а также теле-приставок. В пресс-релизе говорится, что специалисты ЦРУ работают над поиском уязвимостей, о которых неизвестно разработчикам. В частности, разведывательное агентство заинтересовано операционной системой iOS, так как она популярна среди политических, дипломатических и бизнес-элит.

WikiLeaks – международная некоммерческая организация, которая опубликовала ряд важных документов о расходах на войну в Афганистане, файлы, относящиеся к тюрьме Гуантанамо, секретные документы Агентства национальной безопасности США и электронную переписку Национального комитета Демократической партии США. Джулиан Ассанж скрывается от американского правосудия, которое обвиняет его в раскрытии и предании огласке фактов, относящихся к категории секретных.

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