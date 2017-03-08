WikiLeaks опубликовал часть крупнейшей утечки документов ЦРУ

WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ, которую основатель WikiLeaks Джулиан Ассанжа назвал крупнейшей утечкой внутренних документов разведывательного управления. Пресс-конференция Ассанжа по поводу публикации документов, которую он проводил в Фейсбуке и приложении Periscope, была сорвана неизвестными хакерами. Тем не менее документы были опубликованы на сайте WikiLeaks.

Публикация содержит 8 тысяч 700 документов и файлов из внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. В ней говорится о том, территории ФРГ в консульстве США во Франкфурте-на-Майне находится секретный хакерский центр ЦРУ. По данным WikiLeaks, его сотрудники работают там под дипломатическими прикрытием и имеют возможность свободно передвигаться по территории Евросоюза. Консульство США во Франкфурте-на-Майне является базой ЦРУ для организации кибератак на государства Европы, Ближнего Востока и Африки, говорится в пресс-релизе.

WikiLeaks утверждает, что ЦРУ умеет перехватывать сообщения мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal до стадии шифрования. По данным WikiLeaks, ЦРУ научилось получать информацию с камер и микрофонов смартфонов, а также теле-приставок. В пресс-релизе говорится, что специалисты ЦРУ работают над поиском уязвимостей, о которых неизвестно разработчикам. В частности, разведывательное агентство заинтересовано операционной системой iOS, так как она популярна среди политических, дипломатических и бизнес-элит.

WikiLeaks – международная некоммерческая организация, которая опубликовала ряд важных документов о расходах на войну в Афганистане, файлы, относящиеся к тюрьме Гуантанамо, секретные документы Агентства национальной безопасности США и электронную переписку Национального комитета Демократической партии США. Джулиан Ассанж скрывается от американского правосудия, которое обвиняет его в раскрытии и предании огласке фактов, относящихся к категории секретных.