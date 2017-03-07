Россия разрешила Казахстану пролеты над Сибирью

Россия разрешила казахстанским авиакомпаниям пролеты через Сибирь. О предоставлении Россией Казахстану права полетов с использованием транссибирских маршрутов сегодня сообщает министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

По итогам переговоров между Россией и Казахстаном казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнять полеты с использованием так называемой системы транссибирских маршрутов, которое позволяет открыть направления в Улан-Батор и Токио, сообщает министерство.

В сообщении министерства говорится, что данный вопрос обсуждался на протяжении «долгого времени». Также, сообщает министерство, казахстанские перевозчики получили право выполнять ежедневные рейсы по маршрутам Астана – Байконур и Алматы – Байконур.

Условия предоставления права на эти пролеты в сообщении пресс-службы министерства не уточняются.