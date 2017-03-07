Назван топ районов Ташкента с самыми разбитыми дорогами

В Узбекистане утвердили адресные параметры капитального и текущего ремонта улиц Ташкента, работы на которых будут проведены в 2017 и 2018 годах, сообщил корреспонденту Podrobno.uz источник в правительстве.

В тройку районов с самыми разбитыми дорогами попали Учтепинский район (40,8 км дорожного полотна будут отремонтированы за два года), Мирабадский район (35,8 км) и Сергелийский район (31,3 км).

Самым беспроблемными в этом отношении стали Бектемирский – всего 19,3 км и Яккасарайский районы – 22,5 км.

Что касается остальных районов, то работы здесь будет примерно поровну. В Юнусабадском районе отремонтируют 29,1 км дорог, Олмазорском – 28,5 км, Яшнабадском – 28,4 км, Шайхантахурском – 27,4 км, Мирзо-Улугбекском – 26,2 км и Чиланзарском – 25,4 км.

Всего за два года в столице планируется отремонтировать порядка 333 км автодорог.