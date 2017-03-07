В Узбекистане новые водительские удостоверения вводятся с октября

В Узбекистане с 1 октября внедряются новые образцы национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, изготавливаемые из пластика. Текст постановления правительства об этом, изданного 2 марта, опубликован на сайте МВД.

Ввод новых документов направлен на обеспечение соответствия образцов национального водительского удостоверения рекомендациям Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 года), эффективно организации внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в систему регистрации и учета национальных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации автомототранспортных средств.

Как сообщает Gazeta.uz, с 1 октября начнется выдача новых образцов, соответственно, национального водительского удостоверения – при оформлении национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства – при регистрации (перерегистрации) автомототранспортного средства.

Национальное водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет со дня выдачи. Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе – для национальных водительских удостоверений старого образца, независимо от даты их выдачи, по письменному заявлению их владельца, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года в обязательном порядке – для всех национальных водительских удостоверений старого образца, независимо от даты их выдачи.

Замена свидетельств о регистрации автомототранспортного средства на новые образцы осуществляется поэтапно в течение 2017−2020 годов при прохождении автомототранспортным средством обязательного технического осмотра.