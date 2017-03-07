Глава МАГАТЭ уверен в продолжении сотрудничества с США

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что после визита в Вашингтон убежден в продолжении сотрудничества с США по вопросу сделки с Ираном, несмотря на то, что президент Дональд Трамп резко критиковал соглашение. Генеральный директор МГАТЭ Юкия Амано встречался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 2 марта. Ни организация, ни государственный департамент не комментировали содержание беседы.

Соглашение с Тегераном было заключено в 2015 году. Оно существенно ограничивает работу Ирана в ядерной сфере в обмен на снятие международных санкций. Трамп называл договор «худшей сделкой» и заявлял, что намерен «следить за тем контрактом настолько внимательно, что у них [иранцев] не останется никаких шансов». Слова Амано – первый намек на то, как прошла встреча с Тиллерсоном, но он не стал сообщать никаких деталей.