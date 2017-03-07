В России освобождена осужденная за перепост воспитательница

Российские власти освободили воспитательницу детского сада, отправленную за решетку за репост видеозаписи издевательств над ребенком, которую она, по ее словам, разместила, чтобы оповестить общественность. Евгения Чудновец была выпущена из тюрьмы в Свердловской области после того, как суд отменил назначенный ей пятимесячный срок. Вердикт Курганского областного суда последовал за направленным 28 февраля распоряжением Верховного суда пересмотреть дело.

33-летняя Чудновец разместила ролик в социальной сети VKontakte в августе и была осуждена в ноябре. На видео, предположительно, сотрудник летнего лагеря издевается над обнаженным ребенком. Запись помогла полиции найти мужчину и женщину, которые были признаны виновными и получили три и шесть лет тюрьмы соответственно. После волны общественного возмущения из-за дела Чудновец заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек обратился в Верховный суд с требованием закрыть дело и снять обвинения с воспитательницы.