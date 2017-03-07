Активисты обвиняют саудовскую полицию в убийстве двух трансгендеров

Пакистанские активисты заявляют, что две женщины-трансгендера из этой страны были забиты до смерти полицейскими Саудовской Аравии через неделю после ареста. Всего были задержаны более 30 членов саудовского трансгендерного сообщества. Фарзана Риаз, лидер кампании Trans Action Pakistan, заявила на пресс-конференции в Пешаваре, что об избиениях вплоть до смертельного исхода сообщили несколько активистов. Риаз выдвинула предположение, что полицейские заставили двух трансгендеров залезть в мешки, а затем забили их до смерти битами.

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии пока никак не отреагировало на эти обвинения. Также пока не удалось подтвердить из независимых источников факт гибели двух граждан Пакистана. На прошлой неделе саудовские СМИ сообщали, что полицейские провели рейд во время вечеринки, в которой принимали участие мужчины, переодетые в женщинам. Средства информации заявляли о 35 арестованных, но не употребляли слово «трансгендер» и не сообщали о погибших.