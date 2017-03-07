Мирзияев обещает провести реформы в женских организациях Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев пообещал провести реформы в женских организациях Узбекистана, передает Podrobno.uz.

«Когда речь идет об угрозах нашему обществу, всей нашей жизни, зачастую это понимается как вызовы извне. Однако, к сожалению, некоторые пороки, оставшиеся от прошлого, все еще омрачают нашу нынешнюю мирную и спокойную жизнь. Безразличие, равнодушие, зависть, разногласия между супругами, свекровью и невесткой, соседями, неуважительное отношение к женщинам – такие негативные явления совершенно не к лицу нашему обществу», – сказал в своем выступлении глава государства на встрече, посвященной Международному женскому дню.

Для их предотвращения и устранения, по мнению Мирзиzева, в стране должна постоянно вестись всесторонне и глубоко продуманная работа.

«В этих целях мы в корне изменили системы местных хокимиятов и органов внутренних дел, структуры фондов "Махалла" и "Нуроний", выделили им дополнительные штаты, чтобы усилить работу с молодежью. Такие же реформы предусмотрено провести в отношении Комитета женщин республики и его структур на местах. Планируется принять конкретные меры по дальнейшему расширению полномочий комитета и его территориальных подразделений, улучшению их материально-технической базы, достойной оценке и стимулированию труда наших женщин, создать для этого систему новых льгот и возможностей», – сказал он.

Все это, по мнению президента, послужит достижению таких благородных целей, как дальнейшее повышение роли и статуса женщин в семье и обществе, еще более широкое обеспечение их жизненных интересов.