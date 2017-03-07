Беженцы из Таджикистана застряли на польской границе

Польская Хельсинкская группа по правам человека заявила, что Варшава отказала десяткам гражданам Таджикистана в предоставлении убежища. Сотни таджикистанцев застряли на границах этого европейского государства.

Даниэл Витко, юрист Польской Хельсинкской группы по правам человека, рассказал, что у многих просителей убежища нет визы и поэтому они вынуждены месяцами находиться в приграничной зоне. «Я знаю гражданина Таджикистана, который вместе со своей семьей третий месяц находится на украинско-польской границе и ждет разрешения на въезд. У них в паспортах не осталось свободного места для штампа, а вернуться на Украину они уже не могут», – говорит он.

По словам Витко, численность таджиков, собирающихся въезжать в Европу через ее восточные, т.е. польские ворота, неизвестна. Но таджики, сумевшие попасть в страну, утверждают, что только на белорусско-польской границе застряли от 100 до 200 беженцев из Таджикистана.

Обеспокоенность по поводу судьбы просителей убежища выразила и международная организация Human Rights Watch (HRW) в опубликованном на днях докладе «Польша: застрявшие на границе просители убежища». По словам правозащитников, Варшава обычно отрицает, что нарушает права просителей убежища и их отправляет обратно в Белоруссию.

По данным Службы по работе с иностранными гражданами МВД Польши, распространенным летом прошлого года, убежище в Польше попросили около 1200 граждан Таджикистана, из которых официальный статус беженца получил лишь один человек.