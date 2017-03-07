Атамбаев поддержал предложение «о роспуске» парламента КР

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на церемонии в Бишкеке заговорил о самороспуске парламента и назвал Жогорку Кенеш органом, «распускающим сплетни». Это высказывание Атамбаева прозвучало в государственной резиденции «Ала-Арча» на церемонии вручения госнаград.

«Например, уже 2–3 месяца в Жогорку Кенеше без конца создаются депутатские комиссии, не стихает шум. С парламентской трибуны озвучиваются сплетни о том, что у Атамбаева на Кипре есть богатства, что деньги на счету жены Атамбаева появились только после 2011 года. Жогорку Кенеш день ото дня превращается из законодательного в орган, генерирующий сплетни, – сказал Атамбаев. – На прошлой неделе депутат Бакыт Торобаев, обращаясь кколлегам, предложил самораспуститься. Да, он сказал это, поддерживая своего старшего брата-мародера. Но я поддерживаю его предложение».

В парламенте после крушения грузового самолета турецкой авиакомпании в селе под Бишкеком по предложению лидеров оппозиционных фракций была создана депутатская комиссия по расследованию принадлежности груза, находившегося на борту лайнера.

Официальные лица республики заявили, что самолет совершал техническую посадку, но лидер оппозиционной фракции «Ата Мекен» усомнился в этом, ссылаясь на сообщение грузоперевозчика о коммерческих целях посадки. Итоги работы комиссии пока не подведены.

Позже Текебаев был задержан по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обсуждении вопроса о его аресте на заседании парламента лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предложил депутатам «самораспуститься», если парламент не способен обсуждать такие серьезные вопросы.