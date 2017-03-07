В Петербурге задержаны участники акции с требованием отставки Медведева

В Санкт-Петербурге на народном сходе задержаны 5 активистов. Поводом для народного схода стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о схемеуправления многомиллиардным состоянием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Организатором акции выступило движение «Весна». По словам координатора движения Ярослава Путрова, одна из задач схода – развеять миф о «плохом Путине» и «хорошем Медведеве»: активисты уверены, что при нынешнем режиме в высших эшелонах власти хорошим не может быть никто.

Сход прошел в пешеходной зоне у арки Главного штаба, куда пришли около 50 активистов, многие – с нарисованными уточками, поскольку в одном из предыдущих расследований Фонда борьбы с коррупцией фигурировал баснословно дорогой «домик для уточки» на территории поместья Медведева. Протестующие считают, что глава правительства не мог заработать свое состояние честным путем. Участники народного схода были окружены большим количеством полицейских, на Большой Морской улице возле Главного штаба стояло много полицейских машин, автозаки, грузовики с ОМОНом и автобусы.

Участники народного схода скандировали «кричалки», например, «Кря-кря-кря, ты, Димон, воруешь зря». В самом начали схода полицейские задержали гражданского активиста Игоря Андреева, больше известного как Степаныч, стоявшего с плакатом в одиночном пикете. Когда люди начали водить хороводы вокруг полицейских машин, были задержаны еще четверо: двое активистов «Весны» – Тимофей Городилов и Александра Кривошеина и двое гражданских активистов – Юрий Васильев и Георгий Жуков. Сотрудник полиции, который вел их к автобусу без опознавательных знаков, рассказывал им об их правах – в частности, о праве на телефонный звонок и на то, чтобы не свидетельствовать против себя.

Пешеходная зона у арки Главного штаба – место, популярное у молодежи, в том числе у скейтбордистов. В народном сходе тоже участвовала, в основном, молодежь, время от времени их ровесники подходили к ним узнать, что происходит, некоторые фотографировались рядом с активистами. Когда задержанных увезли, все участники схода двинулись за отъезжавшим автобусом в отдел полиции.