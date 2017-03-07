В Казани молодая узбечка подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка

В столице Татарстана найдена женщина, подкинувшая тело новорожденного ребенка в мусорный контейнер. Казанские следователи подозревают 28-летнюю женщину, являющуюся гражданкой Узбекистана, в убийстве своего ребенка путем удушения.

27 февраля этого года в одном из мусорных контейнеров возле дома №35 на улице Габишева в Казани было обнаружено тело новорожденного ребенка.

Согласно результатам экспертизы, ребенок родился здоровым, но умер от асфиксии, то есть от удушения.

Спустя несколько дней, 3 марта по подозрению в совешении данного преступления была задержана гражданка Узбекистана, проживавшая недалеко от места преступления.

В Следственном комитете Татарстана сообищили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела младенца, которому было всего несколько дней от роду.

– Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. Сотрудники полиции Приволжского района в Казани задержали по подозрению в убийстве младенца 28-летнюю гражданку Узбекистана, – сообщила представитель пресс-службы СК Эльвира Газизова.

По ее словам, молодая женщина частично призналась в совершении преступления:

– Она частично призналась в причастности к убийству младенца, заявив, что после родов накрыла ребенка одеялом, а сама пошла спать. Проснувшись через несколько часов, она обнаружила, что ребенок уже мертв, затем вынесла его тело на улицу и бросила в мусорный контейнер, – сказала представитель пресс-службы СК Эльвира Газизова.

По данным казанской полиции, молодая женщина из Узбекистана сообщила, что родила сына не в родильном доме, а в съемной квартире брата.

28-летняя гражданка Узбекистана, чье имя держится в тайне до окончания следствия, задержана и отправлена в следственный изолятор. Следственный комитет сообщил о назначении судебно-медицинской, генно-молекулярной и психолого-психиатрической экспертиз.

В случае, если винагражданки Узбекистана будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет

Ранее «Озодлик» не раз сообщал о случаях, когда узбекские трудовые мигрантки из России убивали своих новорожденных детей либо пытались продать их.

21 февраля 2015 года гражданка Узбекистана Рихсинисо Эргашева, родившая ребенка в съемной квартире в Казани, спустя совсем немного времени положила ребенка в сумку и бросила ее возле здания больницы №7. В результате младенец умер от переохлаждения.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна