Таджикские боевики возглавили список террористов-смертников «ИГ»

Боевики, выходцы из Таджикистана, возглавили список террористов-смертников запрещенной в ряде стран террористической группировки «Исламское государство» («ИГ»), сообщает голландский Международный Центр по борьбе с терроризмом.

Согласно докладу «Война посредством самоубийств: статистический анализ «мученичества» «Исламского государства» (War by Suicide: A Statistical Analysis of the Islamic State’s Martyrdom Industry), в первую «тройку» террористов-смертников «ИГ» вошли также выходцы из Саудовской Аравии и Магриба (Марокко).

Своеобразный «рейтинг террористов-смертников «ИГ» составлен после анализа фактов самоподрыва в период с декабря 2015 года по 30 ноября 2016 года в Сирии и Ираке.

Таджикские боевики «ИГ» совершили 27 самоубийств, террористы из Саудовской Аравии и Марокко – по 17, Туниса – 14, России – 13, Египта – 11 и Палестины – 9, говорится в докладе. По одному самоподрыву совершено выходцами из Объединенных Арабских Эмиратов и Бельгии.

Авторы доклада пишут, что боевики террористической группировки «ИГ» чаще всего (70 процентов) совершают самоубийство посредством взрыва автомашин в местах массового скопления людей.

Как пишет «Озоди» (Таджикская редакция радио «Свобода») со ссылкой на МВД Таджикистана, в прошлом году в стране было предотвращено 36 террористических актов, задержаны – 50 человек, планировавших атаки в Душанбе и других городах страны.

По данным МВД, жертвами террористов должны были стать отдельные лица. Все задержанные оказались гражданами Таджикистана, примкнувшими к террористической группировке «ИГ».

По официальным данным, около 1100 жителей Таджикистана отправились на боевые действия в Сирии и Ираке. Более 160 человек из них погибли на чужбине.