В Ташкентской и Андижанской областях назначены начальники УВД

Министр внутренних дел Узбекистана назначил новых начальников ряда управлений и отделов внутренних дел, сообщила газета «На посту».

Начальником УВД Ташкентской области стал полковник Саидкарим Нишанбаев, начальником УВД Андижанской области – полковник Шухрат Собиров, УВД Андижана – полковник Шухрат Парпиев.

В Андижанской области ОВД Шахриханского района возглавил подполковник Акмалжон Юлдашев, ОВД Мархаматского района – подполковник Махамаджон Нишанов и ОВД Избасканского района – подполковник Бектемир Бахромов.

Первым заместителем начальника УВД Ферганской области и начальником Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом стал подполковник Бахтиёр Ражапов.

Ряд назначений произведен в Джизакской области. Начальником ОВД Зарбдорского района стал подполковник Обиджон Шеркулов, начальником ОВД Янгиабадского района – подполковник Илхом Сулайманов, начальником ОВД Зафарабадского района – майор Илхам Хаджамкулов.