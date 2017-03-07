В Ташкентской и Андижанской областях назначены начальники УВД
Министр внутренних дел Узбекистана назначил новых начальников ряда управлений и отделов внутренних дел, сообщила газета «На посту».
Начальником УВД Ташкентской области стал полковник Саидкарим Нишанбаев, начальником УВД Андижанской области – полковник Шухрат Собиров, УВД Андижана – полковник Шухрат Парпиев.
В Андижанской области ОВД Шахриханского района возглавил подполковник Акмалжон Юлдашев, ОВД Мархаматского района – подполковник Махамаджон Нишанов и ОВД Избасканского района – подполковник Бектемир Бахромов.
Первым заместителем начальника УВД Ферганской области и начальником Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом стал подполковник Бахтиёр Ражапов.
Ряд назначений произведен в Джизакской области. Начальником ОВД Зарбдорского района стал подполковник Обиджон Шеркулов, начальником ОВД Янгиабадского района – подполковник Илхом Сулайманов, начальником ОВД Зафарабадского района – майор Илхам Хаджамкулов.
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