Узбекистан и Туркменистан заключили Договор о стратегическом партнерстве

Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзияев и Гурбангулы Бердымухамедов по итогам переговоров в Ашхабаде в понедельник подписали Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

В присутствии президентов были также подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018−2020 годы, Меморандум о развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, межправительственная Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017−2019 годы и Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2017−2018 годы.

Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между регионами – Хорезмской областью и Дашогузским велаятом, а также Бухарской областью и Лебапским велаятом.

Договоры с предприятиями и организациями Узбекистана заключили министерства железнодорожного транспорта, сельского и водного хозяйства Туркменистана и Госконцерн «Туркменхимия».

На переговорах в формате «один на один» главы государств обсудили широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив сотрудничества двух стран. Высказавшись за наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, президенты отметили важность гуманитарно-культурных контактов.

Переговоры на высшем уровне продолжились с участием членов официальных делегаций Узбекистана и Туркменистана. В числе стратегических направлений партнерства были названы энергетика и транспортная сфера. Стороны выступили за увеличение объемов взаимного товарооборота и укрепление партнерства между бизнес-сообществами.

Особое значение было уделено активизации взаимодействия на двустороннем уровне и в международном формате по экологической проблематике – в водохозяйственных вопросах и борьбе с опустыниванием. Обсуждались вопросы взаимодействия в туристической сфере, гуманитарного, научного и спортивного сотрудничества.

7 марта лидеры двух стран посетят Лебапский велаят, где примут участие в торжественной церемонии открытия железнодорожного и автомобильного мостов Туркменабат-Фарап.