Прокуратура обжалует досрочное прекращение дела против журналиста, «оклеветавшего» Атамбаева

Кыргызская прокуратура намерена обжаловать в Бишкекском городском суде решение Октябрьского районного суда о досрочном прекращении уголовного дела в отношении журналиста Дайырбека Орунбекова, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»). По словам самого журналиста, дата суда пока не известна.

Гражданский активист Адиль Турдукулов сообщил, что Октябрьский райсуд 10 февраля 2017 года в связи с амнистией досрочно прекратил дело против журналиста. По его словам, подписка о невыезде и объязательство по выплате президенту страны Алмазбеку Атамбаеву двух миллионов сомов остались в силе.

Орунбеков ранее сообщал, что против него милиция возбудила уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, судебного решения и иного акта», ему также запрещено покидать пределы Бишкека. «Я не отказывался и выплачиваю эти два миллиона сомов в зависимости от своих возможностей», – говорил он.

Генеральная прокуратура подала иск против Дайырбека Орунбекова о защите чести и достоинства президента страны, в котором говорилось, что журналист в одной из своих статей якобы обвинил президента Алмазбека Атамбаева и других членов Временного правительства в том, что их действия привели к «Июньским событиям 2010 года». По решению суда, журналист должен был выплатить президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву «компенсацию за нанесенный моральный вред» в размере двух миллионов сомов (свыше 29 тысяч долларов).