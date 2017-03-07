Сообщается об аресте россиянки в связи с убийством посла в Турции

Турецкое телевидение сообщает сегодня, что в Анкаре арестована гражданка России, якобы связанная с убийцей посла России в этой стране Андрея Карлова. По этой информации, речь идет о 33-летней Екатерине Б., которая в ноябре прошлого года связывалась с Мевлютом Алтынташем и звонила в Российский культурный центр в Анкаре.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит на фотовыставке в турецкой столице 19 декабря 2016 года. 22-летний полицейский Мевлют Алтыншаш в момент совершения преступления выкрикивал: «Не забывайте Алеппо» – и делал другие ссылки на участие России в сирийской гражданской войне. Позднее он был убит полицией. Ранее турецкая полиция сообщила об аресте еще четверых подозреваемых в причастности к убийству российского посла.