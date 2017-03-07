Самаркандские предприниматели боятся жаловаться Мирзияеву

Несколько предпринимателей из Самарканда, обратившиеся в редакцию «Озодлика», пожаловались на то, что их все чаще заставляют платить множество неофициальных налогов и под предлогом «спонсорства» переводить деньги на различные счета.

Камеры видеонаблюдения за счет денег бизнесменов

По словам одного из крупных предпринимателей из Самарканда, который попросил редакцию «Озодлика» не разглашать его имя из-за опасения давления на его бизнес, недавно местные власти поручили многим строительным фирмам перевести на счет Управления капитального строительства миллионы сумов для покупки камер видеонаблюдения, которые будут установлены на улицах города:

– Есть такая государственная организация, как «УКС Инженерная компания». Управление капитального строительства – именно они дают разрешение и тендер на строительство объектов по всей области. Каждое предприятие, подавшее заявку на участие в тендере, должно перевести на счет УКС гарантийную сумму в размере 3-х процентов от себестоимости тендера. На их счету хранятся залоговые деньги более 80 предприятий. Сейчас представители УКС звонят всем предпринимателям и принуждают их подписать показание, согласно которому они берут на себя обязательство перевести эти деньги на счет Управления для покупки камер видеонаблюдения. Речь идет о 8-10 миллионах сумах (около 1100-1400 долларов США по курсу «черного рынка» валют). Они вообще потеряли совесть. Это уже третий раз за месяц, когда они взимают с нас многомиллионный налог, –​ жалуется нашему репортеру один из самаркандских предпринимателей.

В беседе с «Озодликом» владельцы частных строительных фирм в двух районах Самаркандской области подтвердили информацию о том, что с местные власти принуждают их перевести деньги на счет Управления капительного строительства для покупки камер видеонаблюдения.

Один из предпринимателей заявил нашему репортеру, что был вынужден подписать документ о переводе нескольких миллионов сумов на счет Управления капительного строительства, зная, что в противном случае его бизнес могут ожидать всевозможные негативные последствия.

Показуха перед Мирзияевым

В беседе с «Озодликом»​ самаркандские предприниматели также рассказали о том, что, кроме перевода денег на покупку камер видеонаблюдения, их принудили выделить со своих счетов деньги на развитие детского спорта и работы по благоустройству.

– Кажется, что скоро в Самарканд приедет президент, потому что наши хокимы забегали. Они в спешке заставляют рабочих красить и белить дома и здания вдоль больших дорог. Предпринимателей тоже заставили заняться этой работой. Но все это делается настолько некачественно, что через 10 дней вся краска очень быстро слетит. Для нормальной и качественной работы необходимо две недели. Но хокимы требуют, чтобы мы покрасили все здания за три дня. Мы красим стены, с которых слетела штукатурка. Мы зря тратим не только свои деньги, но и свой труд. Эти хокимы не знают ничего, кроме как заниматься показухой, – говорит нашему радио мелкий предприниматель, работающий в одном из районов Самарканда.

Все боятся жаловаться властям

Собеседники «Озодлика» жалуются, что, работающим в условиях отсутствия света и газа предпринимателям, которые к тому же своевременно платят государству все налоги, становится с каждым днем все труднее платить множество неофициальных налогов и терпеть давление со стороны местных властей. ​

Вместе с тем они утверждают, что не верят в положительный исход дела в случае жалобы в правительственный портал либо администрацию области:

– Завтра все наши жалобы поступят обратно к нашим же местным властям. В результате, пострадают пожаловавшиеся предприниматели. Они отправят к нам налоговиков, не допустят к тендеру, выведут из игры. Нам будет не на что жить. Кроме того, без работы останутся 50-60 человек, которые работают на нас. Мирзияев говорит: «Не трогай предпринимателей». Но если в прошлом году местные власти требовали от нас по 2 миллиона сума, то сегодня уже требуют по 10 миллионов, – жалуется нашему репортеру один из самаркандских предпринимателей.

После беседы с предпринимателями наш репортер обратился за комментарием к руководству Самаркандского областного управления капитального строительства. Представитель управления ограничился лишь кратким ответом, заявив, что все жалобы предпринимателей – это всего лишь «необоснованные обвинения».

Помощник 1-го заместителя хокима Самаркандской области по вопросам экономики и предпринимательства в беседе с нашим репортером призвал предпринимателей открыто жаловаться в областную администрацию:

– Если в подобных случаях к нам поступают жалобы, мы проводим разъяснительные работы, принимаем соответствующие меры. К примеру, если есть основания, то мы передаем дело в прокуратуру и привлекаем виновных к административной ответственности, – заявил представитель областной администрации.

«Навруз» за счет спонсорских средств

Также самаркандские предприниматели опасаются, что и в этом году местные власти заставят их спонсировать празднование «Навруза».

– Мы годами выделяем деньги на празднование «Навруза», так будет и в этом году. Если честно, нам не жалко переводить деньги на празднование этого праздника в нашей махалле, либо строительство спортзала в школе, где учатся наши дети. Но все остальные неофициальные налоги –легли большим грузом на плечи предпринимателей, – говорит один из предпринимателей.

В постановлении президента Узбекистана «О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2017 году», текст которого был объявлен 1 марта, соответствующим органам поручено «разработать план организационно-практических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на проведение праздника «Навруз» в стране как всенародного сайиля».

В 3-м пункте постановления президента отмечено, что празднование «Навруза», как впрочем проведение всех остальных праздничных мероприятий в Узбекистане, должно быть профинансировано за счет средств местных бюджетов, а также спонсорских средств.

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