В Ташкенте произошел очередной крупный пожар (фото)

Сегодня в Ташкенте в очередной раз случился крупный пожар. Как сообщает Podrobno.uz, возгорание произошло в строящемся оздоровительно-медицинском центре возле так называемого «ВУЗ-городка», на перекрестке Фароби и Чигатай, где ранее располагался романо-германский факультет Ташкентского государственного университета. Фото пожара появилось в узбекистанских группах в социальных сетях.

По словам очевидцев, на тушение пожара прибыли две пожарные машины, быстро справившиеся с пожаром.

Одной из причин пожара могла стать спешка строителей, которые должны были сдать объект в ближайшие месяцы и из-за спешки не соблюдали правила техники безопасности.

Узбекистанцы бурно отреагировали на пожар в социальных сетях, отметив, что такие пожары уже входят в норму в Ташкенте.

«А горят такие объекты потому, что электрика делается подешевле, людьми, нанятыми с «биржи труда» универсальными мастерами», – написал один из пользователей.

«Говорят торопились со сдачей объекта к празднику Навруз, от сюда и не соблюдение противопожарной безопасности», – вторит другой.

7 февраля в Ташкенте сгорел ресторан «Манас» (Manas), расположенный на улице Усмана Носира. Никто при пожаре в ресторане не пострадал. Главное управление пожарной безопасности УВД Ташкента сообщило о том, то изучает причины возникновения пожара.

Напомним, что 23 февраля, в Ташкенте произошел крупный пожар в здании, которое находится в Чиланзарском районе, на территории станции метро «Мирзо Улугбека», недалеко от здания Высшего хозяйственного суда Узбекистана. Масштабы пожара были большими. Прибывшие на место пожарные вывели из горящего здания десятки человек.

Еще один пожар произошел 28 февраля на 8-м этаже 12-этажного офисного здания в центре Ташкента (просп. Амира Темура, 25). В сентябре 2015 года в этом же здании из-за пожарасильно пострадала фасадная часть. Никто в результате пожара не пострадал, причины пожара устанавливаются.