Малайзия выслала посла Северной Кореи

Посла Северной Кореи в Малайзии Кан Чхоля объявили персоной нон грата и попросили покинуть страну в течение 48 часов, передает агентство Reuters.

Это решение власти Малайзии приняли через три недели после убийства сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Старший из сыновей Ким Чен Ира погиб в аэропорту Куала-Лумпура после того, как женщина накинула ему на лицо платок, пропитанный отравляющим веществом нервно-паралитического действия.

США и Южная Корея заявили, что за убийством стоят агенты северокорейского режима. Четверо подозреваемых в организации преступлений покинули Малайзию через 40 минут после смерти Ким Чен Нама. Они летели в Пхеньян через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Москва отказала в помощи по задержанию подозреваемых.

В ответ на обвинения в причастности властей Северной Кореи посол КНДР в Малайзии заявил, что его страна «не может доверять» результатам следствия, которое ведут правоохранительные органы страны, а также обвинил местные власти в «сговоре с внешними силами».

МИД Малайзии потребовал извинений от посла за его комментарии, но он не стал этого делать.

«Малайзия решительно реагирует на любые нанесенные стране оскорбления и на любые попытки запятнать ее репутацию», – сказал глава МИД Малайзии Анифах Хаджи Аман.

После смерти Ким Чен Нама полиция задержала двух девушек – гражданок Индонезии и Вьетнама. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. На опубликованной записи камеры наблюдения видно, как одна из них накидывает платок на голову сводного брата Ким Чен Ына.

Девушек сопровождал гражданин Северной Кореи Ли Чжон Чоль. Его тоже задержали, но позже отпустили, так как у полиции не нашлось оснований для предъявления обвинения. Его выслали из страны из-за недействительных въездных документов.