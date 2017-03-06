Президент Кыргызстана раскритиковал деятельность радио «Азаттык»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обвинил радио «Азаттык» (Кыргызскую редакцию радио «Свобода») в распространении слухов и попытках расколоть единство народа. Заявление прозвучало во время вручения государственных наград деятелям культуры в государственной резиденции «Ала-Арча» недалеко от Бишкека.

«Неправительственные организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа, вносят свой вклад в распространение слухов в стране. Радио «Азаттык», финансируемое конгрессом США, прикрываясь святым словом (с кыргызского «свобода», –​ Ред.), распространяет разные слухи обо мне, отрабатывая свои деньги. Будь у Атамбаева хоть что-нибудь, за что можно было бы зацепиться, «Азаттык» сразу бы об этом узнал. Вы думаете, ЦРУ сидит сложа руки? Много, кто следит за Атамбаевым», – сказал он.

Атамбаев также обвинил «Азаттык» в попытке расколоть единство народа.

Президент и ранее критиковал радио «Азаттык», зарегистрированное в Кыргызстане как «Азаттык Медиа». На кыргызском языке радио вещает 64 года, в настоящее время создает телевизионные передачи и ведет работу в Интернете, в том числе на русском языке. Редакция заявляет, что журналисты «Азаттыка» работают с соблюдением международных стандартов объективной подачи информации, проводят расследования о нарушениях законов во властных структурах.