Назарбаев направил в Конституционный совет проект поправок в Основной закон

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил принятый сегодня парламентом законопроект о внесении и изменений в Основной закон в Конституционный Совет.

«Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного закона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства», – говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента.

Проект изменений в Конституцию, поступивший в работу парламента 3 марта, был принят сегодня в окончательном чтении. В 19 статей Конституции предлагают внести 26 поправок. Изменения, как заявили власти Казахстана, призваны обеспечить передачу ряда президентских полномочий правительству и парламенту.

В частности, полномочия президента по утверждению государственных программ и единой системы финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет средств госбюджета, передаются правительству. Кабмин, как предлагается, будет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента, а не перед вновь избранным президентом. Кандидатуры на посты министров представляет президенту премьер-министр. Исключения делаются для министров иностранных дел, внутренних дел, обороны, которые назначаются президентом самостоятельно. Статус первого президента Казахстана закрепляется еще в одной статье Конституции.

Действующая Конституция Казахстана была принята в 1995 году на общенациональном референдуме, в нее неоднократно вносились изменения.