В парламенте КР отозвали законопроект о контроле над публикациями блогеров в Интернете

Инициаторы законопроекта, предусматривающего права и обязанности пользователей Интернета, отозвали документ. Об этом сообщила одна из авторов проекта, депутат от фракции «Республика – Ата-Журт» Алтынай Омурбекова.

По ее словам, в ходе общественного обсуждения законопроекта поступило много критики. Посовещавшись, инициаторы решили отозвать документ. «Мы снова сами обсудим законопроект. Он был направлен на пресечение распространения ложной, провокационной информации. Мы, посовещавшись с блогерами, активными пользователями соцсетей, перепишем его в новом формате и с новым содержанием», – отметила Омурбекова.

Законопроект, предусматривающий установление на законодательном уровне права и обязанности пользователей Интернета был вынесен на общественное обсуждение 3 марта. В социальных сетях и СМИ высказывались мнения, что документ ограничит свободу слова и свободу выражения мысли.

Документ предполагал, что все пользователи, доступ к которым в течение суток составляет более одной тысячи подписчиков, будут называться блогерами. Они вправе свободно получать или публиковать информацию, но также будут обязаны разместить свои фамилию и инициалы, электронный адрес – для направления им юридически значимых сообщений. Кроме того, блогеры будут включены в специальный государственный реестр и будут обязаны предоставлять запрашиваемую информацию.

Некоторые юристы, в свою очередь, сравнили законопроект кыргызстанских депутатов с российским документом, принятым в 2016 году. В частности, на своей страничке в «Фейсбуке» экс-судья Конституционной палаты Верховного суда КР Клара Сооронкулова провела сравнительный анализ.