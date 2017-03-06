Убийство по наследству: чем угрожал опальный сын Ким Чен Ира диктатуре в Северной Корее

Династия Кимов правит Северной Кореей уже почти семьдесят лет. Три поколения лидеров сменяли друг друга с момента основания государства в 1948 году. Почему номинально коммунистический режим занимается убийствами в стиле дворцовых интриг раннего Средневековья, и как складывалась история семьи Кимов.

Четверо подозреваемых в организации убийства Ким Чон Нама – брата лидера Северной Кореи – находившиеся в аэропорту в момент убийства, улетели в Пхеньян через Джакарту, Дубаи, Москву и Владивосток.

Южная Корея официально обращалась с запросом к России о выдаче подозреваемых. Сеул объявил это преступление террористическим актом и обвинил в его организации лично руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Династия Кимов правит Северной Кореей уже почти семьдесят лет. Три поколения лидеров сменяли друг друга с момента основания государства в 1948 году. Почему номинально коммунистический режим занимается убийствами в стиле дворцовых интриг раннего Средневековья, и как складывалась история семьи Кимов.

Тайный брак с секс-бомбой​

Полвека назад молодой Ким Чен Ир влюбился в замужнюю северокорейскую актрису, которая была старше него на шесть лет. Сон Хе Рим была секс-символом Пхеньяна. Подобный союз был немыслим при тех консервативных порядках, и Ким Чен Ир скрыл роман от своего отца – основателя КНДР Ким Ир Сена. В 1971 году у пары родился сын – Ким Чон Нам. Тот самый, кого две недели назад убили в аэропорту Малайзии.

Тайна рождения сына строго охранялась. Его мать сама скоро в этом убедилась. После рождения ребенка она рассказала школьной подруге Ким Йон Сок буквально следующее: «мы переезжаем в специальную резиденцию номер пять».

Спустя неделю ее собеседницу со всей семьей отправили в концентрационный лагерь Ёдок. Там Ким Йон Сок потеряла детей, родителей и мужа. Когда через десять лет ее освободили, агент спецслужб на лагерной проходной сказал: «Не было никакого брака и никакого сына тоже нет».

«Специальная резиденция №5» – это часть огромного дворца, где и воспитывался маленький Ким Чон Нам. У его матери вскоре начались проблемы с психикой. Она часто ездила лечиться в Москву. Там она осталась и прожила до самой смерти в доме для дипломатов на улице Вавилова.

Несмотря на атмосферу секретности, в которой рос Чон Нам, у него были теплые отношения с отцом. В 1979 году Чон Нама отправили на учебу в Швейцарию. И уже в это время его отец начал новый роман – с танцовщицей японского коллектива «Мансудэ» Ко Ен Хи.​

Культ матери

Ко Ен Хи стала третьей женой Ким Чен Ира и родила ему троих детей. Один из них сегодня и возглавляет КНДР. С каждым годом влияние Ко Ен Хи росло. Она стала единственной из жен Ким Чен Ира, кто легко заводил дружбу с генералами и партийными руководителями. Параллельно с культом личности Кима в стране начал расти культ Ко Ен Хи.

Ким Чен Ын родился в 1984 году. Мальчик рос избалованным, в атмосфере полной вседозволенности. В семь лет отец подарил ему реальный «Мерседес», в 14 – две парусные яхты. Тогда же Ким Чен Ын пристрастился к курению – в тайне от отца, и предпочитал исключительно сигареты Ив Сен Лоран.

В середине 90-х годов в Северной Корее начался массовый голод: страна пережила несколько неурожайных лет и пострадала от стихийных бедствий. Россия, в отличие от СССР, отказывалась бесплатно помогать режиму Кимов. Одновременно безвозмездного поставки продовольствия сократил и Китай. От голода по современным оценкам умерли от 240 до 600 тысяч человек. В это время Ким Чен Ына на выходные возили в токийский и парижский «Диснейленды».

Бывший повар семьи Кэндзи Фудзимото рассказывал, что для подрастающего Кима создали специальный «отряд удовольствий» – у отца были опасения, что тот не интересуется противоположным полом. Когда Ким, посмотрев на одну из девушек, как-то сказал – «у нее большие груди» – подозрения развеялись.​

Падение наследника

К тому времени старший ребенок лидера КНДР, ныне покойный Ким Чон Нам, уже считался единственным возможным преемником. Он вернулся из европейского турне свободно говорящим на французском и английском, получил высокий пост в министерстве общественной безопасности, и даже посещал Шанхай вместе с отцом в составе официальной делегации. И все бы было хорошо, но случилось непоправимое.

В мае 2001 года Ким Чон Нама задержали в аэропорту Токио с фальшивым доминиканским паспортом. Его сопровождали жена, сын и служанка. Нам тогда объяснял свой визит желанием показать сыну «Диснейленд».

Потенциального наследника династии Кимов депортировали в Китай, а в Пхеньяне это вызвало гнев. Намечающийся визит Ким Чен Ира в Пекин отменили. С тех пор отношения отца и сына испортились окончательно.

Внутри КНДР этим скандалом решила воспользоваться мать Ким Чен Ына. Она никогда не скрывала желания продвинуть во власть своих сыновей. Ко Ен Хи бросила все силы корейской пропаганды на то, чтобы сделать из Ким Чон Нама предателя и окончательно устранить возможного преемника. И травля бы продолжалась еще долго, но Ен Хи умерла при загадочных обстоятельствах в 2004 году.​

Лицензия на убийство

Ким Чон Нам переехал в Макао, и оттуда осторожно критиковал режим своего брата. В 2012 году в свет вышла книга японского журналиста. Автор долго переписывался с Чон Намом. В одной из глав Нам предсказывал падение режима своего брата, называя его слишком молодым и неопытным. «Без реформ Корея не выживет. А если реформы случаются, то такие режимы падают», – цитировал журналист переписку с опальным наследником.

По данным главы южнокорейской разведки, в том же году Ким Чен Ын приказал убить своего брата. После неудавшейся попытки Чон Нам написал письмо: «Пожалуйста, отмени приказ. Нам некуда прятаться. Единственный способ сбежать – это выбрать самоубийство».

И вот 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала Лумпур девушка в белой кофте подошла сзади к человеку и набросила ему на лицо платок. На платке высокотоксичное нервно-паралитическое вещество VX. Этот газ разрабатывался для химического оружия массового поражения, он во много раз смертоноснее, чем вещества времен Первой мировой войны. Ким Чон Нам прожил еще 15 минут: он ходил по терминалу, рассказывал о случившемся сотрудникам аэропорта и не знал, что уже обречен.

Четыре организатора нападения еще 40 минут ждали своего рейса. Чон Нама – уже мертвого – везли в одну городских клиник. Подозреваемые сели в самолет и отправились в Пхеньян. Они летели через Джакарту, Дубаи, Москву и Владивосток.​

Исчезновение брата – 2

Ким Чен Ын – средний ребенок Ким Чен Ира и Ко Ен Хи. У него есть старший брат Ким Чен Чхоль. Он известен как фанат Эрика Клэптона. Первый раз Чхоля заметили на концерте музыканта в Сингапуре в 2011 году. Спустя четыре года он вновь попал в кадр камеры – на этот раз во время выступления музыканта в Ройал Альберт Холле в Лондоне.

Видеозапись вызвала ажиотаж в СМИ. Через неделю Чхоль бесследно пропал. Якобы он должен был лететь в Пхеньян через Москву, но в списке пассажиров его не оказалось. Это было последнее появление Ким Чен Чхоля на публике.

Как живет Северная Корея: рассказ очевидца

Всемирная Продовольственная организаций утверждает, что треть северокорейских детей отстает в физическом развитии из-за недоедания, а уровень детской смертности в Северной Корее – 33%. Корреспондент BBC Джон Суини был в Северной Корее дважды в качестве секретного репортера и видел все своими глазами.

«Мы остановились в каком-то месте и увидели мальчика, который ловил рыбу. Потом оказалось, что это был не мальчик, а мужчина. Его рост был 150 сантиметров, он был очень маленький. Замечу, что северокорейцы в среднем на 15 сантиметров ниже, чем их собратья в Южной Корее. За 70 лет существования режима население стало низкорослым», – говорит он.

Несмотря на это, северокорейское руководство активно развивает ядерную программу. Первое испытание бомбы Пхеньян провел в октябре 2006 года, что вызвало шок в мировом сообществе. В том же году начались пуски межконтинентальной баллистической ракеты.



Интенсивные переговоры с ООН привели к тому, что руководство Северной Кореи в 2007 году закрыло реактор в обмен на гуманитарную помощь и дипломатические послабления. Два года спустя Северная Корея вышла из переговорного процесса и перезапустила ядерный реактор. Страна содержит одну из самых больших армий в мире, а военая тематика доминирует в каждодневной жизни граждан.

«По подсчетам комитета по правам человека в Северной Корее, в северокорейских лагерях содержится до 200 тысяч человек. Это государство-тюрьма, и если вы бросаете вызов власти, то пострадаете не только вы, но и ваши дети и внуки. В такой ситуации никто не посмеет сказать верховному руководству, что в стране половина населения страдает низкорослостью и умирает от голода, и именно поэтому Северная Корея не может себе позволить развивать ядерную программу», – считает Суини.

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