Шавкат Мирзияев прибыл в Туркменистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 6 марта прибыл с государственным визитом в Туркменистан, сообщило УзА.

В международном аэропорту города Ашхабада в честь высокого гостя были подняты государственные флаги Узбекистана и Туркменистана, выстроен почетный караул.



Делегация Узбекистана направилась в отведенную для нее резиденцию.



В программу визита включены двусторонние переговоры, культурные мероприятия. По итогам визита предусмотрено подписание Совместного заявления Президентов двух государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда документов, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода») сообщил о том, что Шавкат Мирзияев примет участие на открытии мемориального комплекса первого президента Узбекистана Ислама Каримова в туркменском городе Чарджоу.