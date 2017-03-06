Шавкат Мирзияев прибыл в Туркменистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 6 марта прибыл с государственным визитом в Туркменистан, сообщило УзА.
В международном аэропорту города Ашхабада в честь высокого гостя были подняты государственные флаги Узбекистана и Туркменистана, выстроен почетный караул.
Делегация Узбекистана направилась в отведенную для нее резиденцию.
В программу визита включены двусторонние переговоры, культурные мероприятия. По итогам визита предусмотрено подписание Совместного заявления Президентов двух государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда документов, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода») сообщил о том, что Шавкат Мирзияев примет участие на открытии мемориального комплекса первого президента Узбекистана Ислама Каримова в туркменском городе Чарджоу.
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