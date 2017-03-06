Астана подтвердила дату нового раунда переговоров по Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов подтвердил дату возможного нового раунда переговоров в Астане по Сирии, сообщает «Азаттык» («Казахская редакция радио Свобода»).

«Страны-гаранты продолжают проводить консультации относительно сроков проведения консультаций по сирийскому урегулированию в Астане, предварительно 14-15 марта – дата, которая была озвучена в Женеве, она сохраняется», – сказал Абдрахманов журналистам в понедельник в парламенте. Он добавил, что страны-гаранты определяют уровень и формат встречи.

«В Женеве мне удалось переговорить с некоторыми представителями сирийской оппозиции – они выражают определенную озабоченность тем, что на данный момент, по их мнению, не совсем исполняются достигнутые договоренности по режиму перемирия, по освобождению пленных, а также по определению тех районов, которые должны подпадать под режим перемирия, – заявил министр. – Данную озабоченность некоторых представителей оппозиции мы довели до представителей стран-гарантов».

По его словам, большинство участников процесса по сирийскому урегулированию отметили «успешный ход Астанинского процесса».

Два раунда переговоров по Сирии в Астане, спонсорами которых выступили Россия, Иран и Турция, проходили в Астане 23-24 января и 15-16 февраля. В принятом по итогам переговоров 23-24 января Россия, Иран и Турция заявили о намерении совместно обеспечивать реализацию прекращения боевых действий в Сирии. Однако им не удалось продвинуться в направлении политического разрешения шестилетней войны в Сирии.