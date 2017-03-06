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Новости

Астана подтвердила дату нового раунда переговоров по Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов подтвердил дату возможного нового раунда переговоров в Астане по Сирии, сообщает «Азаттык» («Казахская редакция радио Свобода»).

«Страны-гаранты продолжают проводить консультации относительно сроков проведения консультаций по сирийскому урегулированию в Астане, предварительно 14-15 марта – дата, которая была озвучена в Женеве, она сохраняется», – сказал Абдрахманов журналистам в понедельник в парламенте. Он добавил, что страны-гаранты определяют уровень и формат встречи.

«В Женеве мне удалось переговорить с некоторыми представителями сирийской оппозиции – они выражают определенную озабоченность тем, что на данный момент, по их мнению, не совсем исполняются достигнутые договоренности по режиму перемирия, по освобождению пленных, а также по определению тех районов, которые должны подпадать под режим перемирия, – заявил министр. – Данную озабоченность некоторых представителей оппозиции мы довели до представителей стран-гарантов».

По его словам, большинство участников процесса по сирийскому урегулированию отметили «успешный ход Астанинского процесса».

Два раунда переговоров по Сирии в Астане, спонсорами которых выступили Россия, Иран и Турция, проходили в Астане 23-24 января и 15-16 февраля. В принятом по итогам переговоров 23-24 января Россия, Иран и Турция заявили о намерении совместно обеспечивать реализацию прекращения боевых действий в Сирии. Однако им не удалось продвинуться в направлении политического разрешения шестилетней войны в Сирии.

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