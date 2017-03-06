Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с методами нацистов

В связи с отказом властей в трех немецких городах проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов.

«Ваши методы ничем не отличаются от нацистских», – заявил он в воскресенье, 5 марта, на предвыборном мероприятии в Стамбуле. Как отмечает «Немецкая волна», в ближайшие дни Германию посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он приедет в Гамбург 7 марта, а на следующий день встретится с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

За последние дни отношения между Берлином и Анкарой характеризуются резким обострением. Власти Кельна, Гаггенау и Фрехена отказались предоставить площадки для выступлений двух министров правительства Турции.