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Новости

Трамп призвал Конгресс расследовать действия администрации Обамы

Бывший и нынешний президенты США Барак Обама (справа) и Дональд Трамп.

Бывший и нынешний президенты США Барак Обама (справа) и Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу изучить сообщения о расследованиях, проводившихся администрацией предыдущего президента Барака Обамы. Речь идет о периоде, непосредственно предшествовавшем выборам президента США в ноябре 2016 года. Об этом сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь администрации США Шон Спайсер сообщил журналистам, что Трамп призвал комитеты по разведке Конгресса, расследующие «вмешательство России в выборы в США», решить, превышала ли администрация Обамы свои полномочия. Спайсер подчеркнул, что до окончания расследования он и президент Трамп будут воздерживаться от комментариев на эту тему.

Ранее Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонных переговоров перед выборами.

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