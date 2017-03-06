В Ташкенте, Самарканде и Карши установят памятники Каримову

Телевидение Узбекистана сообщило о том, что памятники первому президенту Исламу Каримову будут установлены в трех городах республики – Ташкенте, Самарканде и Карши. Президент Шавкат Мирзияев, который лично ознакомился с проектами, поручил завершить строительство памятников и мемориального комплекса имени Ислама Каримова до начала празднования 26-летия Независимости Узбекистана.

Согласно официальному сообщению, переданному в эфире информационной программы «Ахборот» телеканала Узбекистан, в своем выступлении президент Шавкат Мирзияев заявил: «Наш народ и мировое сообщество ставят имя Ислама Каримова наряду с именами таких выдающихся государственных и политических деятелей, как Джордж Вашингтон, Шарль де Голь и Мустафа Кемаль Ататюрк».

Как говорится в официальном сообщении, до начала празднования 26-летия Независимости Узбекистана напротив рабочей резиденции первого президента «Оксарой» в Ташкенте будет установлен памятник Исламу Каримову, а также создан научно-просветительский мемориальный комплекс его имени.

Кроме того, памятник Исламу Каримову будет установлен в центре Самарканда, а недалеко от него появятся музей и фонтаны, а также сквер его имени.

Еще один памятник Каримову будет установлен в центре Каршинского района Кашкадарьинской области, где начинал свою служебную карьеру первый президент Узбекистана.

Напомним, что 2 декабря 2016 года президент Шавкат Мирзияев подписал постановление об организации международного творческого конкурса на создание памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.

Согласно постановлению, лица, желающие принять участие в международном конкурсе, должны сдать свои проекты до 31 марта 2017 года. Затем будет организована выставка, которая продлится до 10 апреля, на которой вниманию всех желающих будут представлены проекты памятника Исламу Каримову.

Вместе с тем, памятник первому президенту Узбекистана появится в Москве, в одноименном сквере на улице Большая Полянка. Соответствующее постановление 21 декабря прошлого года приняла Мосгордума.

В Туркменистане площадь и сквер уже названы в честь Ислама Каримова. Сообщается, что в начале марта Шавкат Мирзияев примет участие на открытии мемориального комплекса первого президента Узбекистана Ислама Каримова в туркменском городе Чарджоу.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от кровоизлияния в мозг. Его могила в Самарканде уже стала объектом паломничества в Узбекистане.

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