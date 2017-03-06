Кыргызстанская партия «Ата Мекен» выдвинула Текебаева кандидатом в президенты

Временно исполняющий обязанности лидера фракции партии «Ата Мекен» в кыргызском парламенте Алмамбет Шыкмаматов сообщил «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода»), что на срочном съезде партии сегодня в Бишкеке было решено выдвинуть кандидатуру находящегося в заключении Омурбека Текебаева на должность президента страны.

По его информации, на съезд прибыли партийцы со всех регионов республики. Одним из решений стало требование о немедленном освобождении лидера партии Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова, заключенных под стражу на два месяца по обвинению в коррупции и мошенничестве.

Омурбек Текебаев 28 февраля решением Первомайского районного суда Бишкека был водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком». Вторым обвиняемым по этому делу проходит бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов. По версии следствия, в 2010 году он вместе с Текебаевым получил от российского предпринимателя деньги. Оба политика опровергают предъявленные им обвинения.

Ранее о своем намерении побороться осенью 2017 года за кресло президента Кыргызстана озвучили три политика – Темир Сариев, Бакыт Торобаев и Омурбек Бабанов. Выборы президента Кыргызстана ожидаются 19 ноября.