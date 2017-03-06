США сократят финансовую помощь другим странам

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить финансовую помощь другим странам. Сэкономленные деньги будут направлены на нужды Министерства обороны. Точные детали сокращения бюджета будут представлены 16 марта, сообщил директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

Бюджет Пентагона превышает 600 миллиардов долларов. Администрация Белого дома намерена просить Конгресс об увеличении военных расходов более чем на 50 миллиардов долларов. В феврале президент США Дональд Трамп заявил о намерении укрепить и существенно модернизировать американскую армию. По его словам, речь идет об одном из самых больших военных наращиваний в истории Соединенных Штатов.

Агентство США по международному развитию (USAID) – подразделение Государственного департамента, ответственное за финансовую помощь другим странам – тратит более 50 миллиардов долларов ежегодно. Основные направления работы ведомства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в бедных странах.