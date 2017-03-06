Жена Фийона дала первое интервью после скандала с трудоустройством

Супруга кандидата в президенты Франции от правоцентристов Франсуа Фийона заявила, что работала на мужа законно и ее работа носила только технический характер. В первом интервью после начала скандала с фиктивным трудоустройством Пенелопа Фийон призвала сторонников мужа сплотиться и не сдаваться.

Как подчеркнула супруга правоцентриста, она всегда была вне политики. Пенелопа Фийон утверждает, что делала для мужа обзоры прессы и участвовала в подготовке текстов публичных выступлений. Отвечая на вопрос, почему она отказалась выступать перед прессой сразу после начала скандала, жена политика заявила, что опасалась искажений в СМИ.

В конце января стало известно о том, что Фийон нанимал на работу в парламент собственную жену и детей. Следователи выясняют, действительно ли члены семьи Фийон работали в качестве парламентских ассистентов или только получали зарплату. До этого Фийон считался фаворитом президентской гонки, но после скандала с трудоустройством супруги популярность правоцентриста резко снизилась.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура, в конце апреля и начале мая. По итогам недавних опросов (1 марта), в президентской гонке на первом месте по-прежнему лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (26 процентов голосов), на втором – кандидат-центрист Эманнуэль Макрон (23 процента), на третьем – Фийон.