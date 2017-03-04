Мирзияев примет участие на открытии мемориального комплекса Каримова в Туркменистане

Как сообщает «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода»), президент Узбекистана Шавкат Мирзияев примет участие на открытии мемориального комплекса первого президента Узбекистана Ислама Каримова в туркменском городе Чарджоу.

Также главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений и обменяются мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

Планируется подписание Договора о стратегическом партнерстве двух стран и ряда двусторонних документов по развитию сотрудничества в разных сферах.

Для Шавката Мирзияева это станет первым зарубежным визитом в качестве президента Узбекистана. В свою очередь, Мирзияев станет первым высокопоставленным гостем Гурбангулы Бердымухамедова после того, как он был в третий раз избран президентом страны.

Напомним, что 14 февраля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзияева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщило тогда агентство УзА, Мирзияев «поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов на высоком государственном посту».

Ранее сообщалось о том, что свой первый официальный визит в качестве президента Узбекистана Шавкат Мирзияев совершит в апреле этого года в Россию.

После появились сообщения о том, что перед визитом в Россию Мирзияев посетит Казахстан.