ЕС призвал Туркменистан освободить корреспондента РСЕ/РС Сапармаммеда Непескулиева

Европейский Союз выразил озабоченность состоянием здоровья корреспондента Туркменской редакции (Радио «Азатлык») Радио Свободная Европа/Радио Свобода Сапармаммеда Непескулиева, арестованного летом 2015 года и впоследствии осужденного на три года и призвал власти Туркменистана немедленно освободить его из заключения.

«Европейский Союз призывает Туркменистан немедленно освободить Сапармамеда Непескулиева, независимого журналиста, сотрудничавшего с Радио «Азатлык», и прекратить уголовное преследование в отношении него», – отмечается в тексте заявления Европейского Союза по делу Сапармамеда Непескулиева, озвученном на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 2 марта в Вене.

Заявление было сделано вслед за информацей об освобождении еще одного корреспондента РСЕ/РС в Туркменистане Худайберди Аллашова.

27-летний Аллашов и его мать Гурбантяч Аразмядова, арестованные 3 декабря 2016 года, после 2.5 месяцев тюремного заключения 15 февраля были выпущены на свободу. Власти Туркменистане обвинили журналиста и его мать в незаконном хранении табака и приговорили к условному заключению.

«Мы с удовлетворением отмечаем заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ, в котором она приветствовала освобождение г-на Х.Аллашова и выразила надежду, что уголовное преследование в отношении него будет полностью прекращено», – отмечается в заявлении ЕС.

Напомним, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович в своем заявлении 22 февраля, приветствовала освобождение корреспондента РСЕ/РС Аллашова и выразила надежду на прекращение уголовного дела в отношении журналиста.

Судьба внештатного корреспондента Радио Азатлык и независимого издания «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ) Сапармаммеда Непескулиева, задержанного в июле и осужденного в августе 2015 года на три года тюремного заключения по обвинению в хранении запрещенного лекарственного препарата, остается неизвестной в течение года.

Международные организации по защите журналистов и прав человека считают арест журналиста политически мотивированным и связывают с его журналистской деятельностью.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям заявила, что арест Сапармаммеда Непескулиева связан с попыткой журналиста воспользоваться правом на мирное изъявление собственного мнения и потребовала от властей Туркменистана немедленно освободить журналиста.

Туркменистан пока не отреагировал на призывы международного сообщества относительно судьбы журналиста. В ноябре прошлого года, во время слушаний отчета по Туркменистану, на заседании комитета ООН против пыток представители страны оставили без ответа вопрос о судьбе Сапармаммеда Непескулиева.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода считает, что преследование корреспондентов Сапармаммеда Непескулиева и Худайберди Аллашова связано с их журналистской деятельностью.

Власти Туркменистана в последнее время усилили давление на корреспондентов «Азатлыка» и их родственников.

Корреспондент «Азатлыка» в Туркменистане Солтан Ачилова в течении одного месяца трижды подверглась нападению и избиению. Власти Туркменистана не позволяют 67-летней журналистке общаться с внешним миром, ее телефон и интернет до настоящего времени не работают.

В рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ» в 2016 году Туркменистан занял 178 место из 180 стран, а президент страны Гурбангулы Бердымухамедов был объявлен «врагом интернета».