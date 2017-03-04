Борис Джонсон в ближайшие недели встретится с Лавровым в Москве

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ближайшие недели встретится в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым, говорится на сайте британского внешнеполитического ведомства. Это будет первый визит министра иностранных дел Британии в Россию. Точная дата встречи пока не согласована.

Темой переговоров станут отношения между двумя странами, а также война в Сирии и ситуация на Украине. По этим вопросам у Москвы и Лондона «по-прежнему остаются значительные разногласия», отмечается на сайте ведомства. Великобритания неоднократно критиковала Россию за поддержку сепаратистов в Донбассе и авиаудары в Сирии, из-за которых гибнут мирные жители.

В МИДе Великобритании подчеркнули, что встреча пройдет в контексте политики «сотрудничай, но остерегайся». О таком подходе заявила британский премьер-министр Тереза Мэй во время визита в Соединенные Штаты в конце января.