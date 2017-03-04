Сын таджикского президента решил материально поощрить женщин-дворников

Старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Эмомали, назначенный недавно отцом исполняющим обязанности председателя города Душанбе, решил материально поощрить женщин-дворников.

Как сообщает «Озоди» (Таджикская редакция радио «Свобода»), для этих целей из бюджета города выделено 2,5 миллиона сомони, что составляет в перерасчете свыше 300 тыс долларов США.

По сообщениям, премией будут поощрены работницы коммунальных служб Душанбе. В столице с населением около 1 миллиона человек трудятся около 2,5 тысяч женщин-дворников. Их заработная плата составляет от 600 до 800 сомони. 80% сотрудников коммунальных служб столицы составляют женщины.

Большую их часть представляют женщины из малоимущих слоев населения столицы и прилегающих к ней районов. Городские власти ежегодно в преддверии женского праздника поощряют денежной премией работниц в оранжевых жилетках.

По данным «Озоди», в прошлом году экс-мэр столицы Махмадсаид Убайдуллоев назвал их «стоящими на страже красоты и чистоты в городе» и выделил 2 миллиона сомони для их поощрения в качестве единовременной помощи.