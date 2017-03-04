Красный Крест: «ИГ» использовало химическое оружие в Мосуле

Международный Комитет Красного Креста сообщил о применении химического оружия в Мосуле. По данным организации, в районах западной части города, занятых запрещенной во многих странах экстремистской группировкой «Исламское государство», был использован горчичный газ.

За последние два дня в госпиталь в окрестностях Мосула поступили семь человек с симптомами воздействия химического оружия. Это первый известный случай применения боевых отравляющих веществ в Мосуле с момента начала операции по восстановлению правительственного контроля над городом.

Мосул был захвачен «Исламским государством» в 2014 году. Операция иракских военных началась в октябре прошлого года. Правительственной армиипри поддержке международной коалиции во главе с США удалось выбить исламистов из восточных районов города и аэропорта Мосула. В настоящее время идут бои за западную часть города.

Джихадисты уже применяли простейшие отравляющие вещества при боевых операциях в Ираке, при этом пострадали несколько человек. Использование горчичного газа "Исламским государством" было также установлено в Сирии в 2015 году.