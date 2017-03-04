Китай в 2017 году увеличит военный бюджет на 7 процентов. Об этом заявилапредставитель высшего законодательного органа страны – Всекитайского собрания народных представителей. Расходы на оборону вырастут почти на 150 миллиардов долларов и составят четвертую часть оборонного бюджета США.

В Пекине утверждают, что военный бюджет рассчитывается исходя из соображений государственной безопасности, а не противостояние другим странам или внешние угрозы. В этом году увеличение расходов на оборону самое медленное с 2010 года.

Военный бюджет Китая – второй по величине после США. Китайская армия крупнейшая в мире по численности – 2 миллиона военнослужащих. В 2014 году после аннексии Россией Крыма руководители НАТО обязались поднять свои военные бюджеты до 2 процентов ВВП в течение десяти лет.