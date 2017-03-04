Представители посольства США в Ташкенте встретились с Мухаммадом Бекжаном (видео)

3 марта первый секретарь посольства Соединенных Штатов Америки в Узбекистане Алисон Ханна и помощник начальника отдела по политическим и экономическим вопросам американского диппредставительства Мамед Аскеров встретились с Мухаммадом Бекжаном, вышедшим на свободу 23 февраля этого года. Американские дипломаты, приехавшие в Янгибазарский район Хорезмской области, чтобы навестить бывшего политзаключенного, смогли подробно побеседовать с ним.

Во время беседы представители американского посольства сказали Мухаммаду Бекжану, что в случае, если он пожелает жить вместе со своей семьей в США, то «посольство готово оказать ему помощь в этом деле». Однако Мухаммад Бекжан ответил, что мечтает жить у себя на родине в Узбекистане.

Говоря во время беседы с дипломатами о своих пожеланиях, Мухаммад Бекжан выразил надежду на то, что власти вернут ему дома, незаконно отнятые у него в 1994 году правительством Каримова. Также бывший политический заключенный выразил надежду на то, что власти выпустят из тюрем остальных политзаключенных, годами томящихся в тюрьмах Узбекистана.

«Я благодарен правительству Шавката Мирзияева, освободившего меня из тюрьмы после 18-летнего заключения. Я с надеждой смотрю на все начатые им благие дела. Надеюсь, что правительство Мирзияева освободит из тюрем остальных политзаключенных. Кроме того, я думаю, что новое руководство нашей страны сможет оправдать лидеров оппозиции и создать необходимые законные основания для их возвращения в Узбекистан», – сказал во время беседы с американскими дипломатами Мухаммад Бекжан.

Мухаммад Бекжан, некогда бывший членом демократический партии «Эрк» («Воля») и главным редактором одноименной газеты, является младшим братом лидера узбекской оппозиции Мухаммада Салиха. Правительство Каримова обвинило его в организации взрывов 16 февраля 1999 года в Ташкенте и приговорило к длительному тюремному сроку.

18 лет назад украинское правительство во главе с тогдашним президентом Леонидом Кучмой сдало Мухаммада Бекжана, проживавшего в то время в Киеве, властям Узбекистана.

Вначале суд приговорил его к 15 годам колонии, но после узбекские власти под разными предлогами добавляли ему дополнительные тюремные сроки, чтобы как можно дольше продержать его в заключении. Правительство ныне покойного президента Ислама Каримова оставляло без внимания призывы западных стран, в частности правительства США и международных организаций освободить из заключения Мухаммада Бекжана, и долгие годы незаконно удерживало младшего брата лидера узбекской оппозиции в заключении.

Мухаммад Бекжан, который 18 лет своей жизни провел в тюрьме, был освобожден 22 февраля 2017 года.

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