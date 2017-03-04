Представители посольства США в Ташкенте встретились с Мухаммадом Бекжаном (видео)
3 марта первый секретарь посольства Соединенных Штатов Америки в Узбекистане Алисон Ханна и помощник начальника отдела по политическим и экономическим вопросам американского диппредставительства Мамед Аскеров встретились с Мухаммадом Бекжаном, вышедшим на свободу 23 февраля этого года. Американские дипломаты, приехавшие в Янгибазарский район Хорезмской области, чтобы навестить бывшего политзаключенного, смогли подробно побеседовать с ним.
Во время беседы представители американского посольства сказали Мухаммаду Бекжану, что в случае, если он пожелает жить вместе со своей семьей в США, то «посольство готово оказать ему помощь в этом деле». Однако Мухаммад Бекжан ответил, что мечтает жить у себя на родине в Узбекистане.
Говоря во время беседы с дипломатами о своих пожеланиях, Мухаммад Бекжан выразил надежду на то, что власти вернут ему дома, незаконно отнятые у него в 1994 году правительством Каримова. Также бывший политический заключенный выразил надежду на то, что власти выпустят из тюрем остальных политзаключенных, годами томящихся в тюрьмах Узбекистана.
«Я благодарен правительству Шавката Мирзияева, освободившего меня из тюрьмы после 18-летнего заключения. Я с надеждой смотрю на все начатые им благие дела. Надеюсь, что правительство Мирзияева освободит из тюрем остальных политзаключенных. Кроме того, я думаю, что новое руководство нашей страны сможет оправдать лидеров оппозиции и создать необходимые законные основания для их возвращения в Узбекистан», – сказал во время беседы с американскими дипломатами Мухаммад Бекжан.
Мухаммад Бекжан, некогда бывший членом демократический партии «Эрк» («Воля») и главным редактором одноименной газеты, является младшим братом лидера узбекской оппозиции Мухаммада Салиха. Правительство Каримова обвинило его в организации взрывов 16 февраля 1999 года в Ташкенте и приговорило к длительному тюремному сроку.
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
18 лет назад украинское правительство во главе с тогдашним президентом Леонидом Кучмой сдало Мухаммада Бекжана, проживавшего в то время в Киеве, властям Узбекистана.
Вначале суд приговорил его к 15 годам колонии, но после узбекские власти под разными предлогами добавляли ему дополнительные тюремные сроки, чтобы как можно дольше продержать его в заключении. Правительство ныне покойного президента Ислама Каримова оставляло без внимания призывы западных стран, в частности правительства США и международных организаций освободить из заключения Мухаммада Бекжана, и долгие годы незаконно удерживало младшего брата лидера узбекской оппозиции в заключении.
Мухаммад Бекжан, который 18 лет своей жизни провел в тюрьме, был освобожден 22 февраля 2017 года.
При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое
Ваше мнение
Показать комментарии