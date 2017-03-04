Автомобиль посольства Франции попал в ДТП в Бишкеке, люди не пострадали

Автомобиль с дипломатическими номерами попал в дорожно-транспортное происшествие в Бишкеке. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщил пресс-секретарь управления патрульной милиции ГУВД Бишкека Таалай Бугубаев.

«Никто не пострадал», - сказал он. По его словам, устанавливается, к диппредставительству какого государства относится данный автомобиль.

Авария произошла 2 марта вечером на улице Айтматова.

По данным МИД, автомобиль относится к посольству Франции в КР. Сообщается, что «Мерседес Бенц», двигаясь в южном направлении, совершил выезд на встречную полосу, в результате совершил столкновение с «Тойота Ленд Крузер» D 18 001. Ехавший сзади «Джип Шевроле» врезался в машину диппредставительства.

Напомним, 16 февраля автомобиль посольства России в КР стал участником ДТП в Бишкеке, в результате аварии погиб гражданин Кыргызстана Евгений Лексин. Водитель машины дипслужбы пострадал.