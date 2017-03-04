Напавшего с бензопилой на посетителей ТЦ в Минске осудили на 15 лет

Минский городской суд приговорил к 15 годам заключения 18-летнего Владислава Казакевича за нападение на посетителей торгового центра с бензопилой осенью 2016 года. Это максимально возможный срок для несовершеннолетнего по таким обвинениям.

Обвиняемый должен возместить потерпевшим моральный вред на сумму 220 тысяч рублей. Из них: 45 тысяч компенсация мужу погибшей Елены Александронец, ее дочке – 55 тысяч, матери погибшей – 50 тысяч, сестре – 40 тысяч, потерпевшей Оксане Витвер – 29 тысяч, продавцу ТЦ «Европа» Анне Рощентовой – 1,4 тысячи рублей.

Родители Казакевича настаивали на том, что их сын болен, но суд отклонил ходатайство адвокатов о том, чтобы их подзащитному назначили повторную судебно-психиатрическую экспертизу.

Влад Казакевич 8 октября 2016 года напал с бензопилой на посетителей торгового центра «Новая Европа». В результате одна женщина скончалась, а двое людей получили ранения.

В своем последнем слове обвиняемый был краток: «К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое».

Казакевич жил в собственной квартире, происходит из достаточно обеспеченной семьи. Никаких материальных проблем на момент преступления у него не было.

Ранее, во время следствия, юноша объяснял свои действия тем, что разочаровался в себе, в человечестве и хотел убить как можно больше людей, чтобы в результате его тоже убили. Эксперты пришли к выводу, что он в состоянии отвечать за свои действия перед судом и не находился в момент убийства в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных веществ.

«Сам он признает, что перед тем как совершить преступление, дома выпил около 150 граммов водки. Но это было за три часа до случившегося», – рассказывали следователи.