СМИ: под Пальмирой тяжело ранен российский генерал

Во время боев за Пальмиру получил тяжелые ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, сообщает сайт «Фонтанка» со ссылкой на источник в госпитале имени Бурденко. Именно туда, по данным издания, доставили пострадавшего.

В публикации «Фонтанки» также говорится, что Милюхин подорвался на мине около недели назад. Издание отмечает, что это первый генерал, пострадавший за время российской операции в Сирии.

В пресс-службе Западного военного округа пока не прокомментировали запрос «Фонтанки».

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Пальмиры от вооруженных отрядов террористической группировки «Исламское государство». Он уточнил, что город освободили правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации.

В декабре минувшего года СМИ сообщили, что под Пальмирой погиб командир российского десантно-штурмового батальона. При этом официальная Москва неоднократно отрицала участие российских военнослужащих в наземных операциях в Сирии.